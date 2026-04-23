Dl sicurezza approvata la fiducia Venerdì il decreto bis sui rimpatri

Il parlamento ha approvato la fiducia al decreto sicurezza, con la maggioranza che ha proseguito senza fermarsi nonostante le numerose richieste di modifiche e l'ostruzionismo della sinistra. Venerdì è previsto il voto sul decreto bis riguardante i rimpatri, mentre i lavori continuano senza sosta. La discussione si è svolta in un clima di tensione tra le forze politiche.

La maggioranza tira dritto. Non basta la pioggia degli ordini del giorno e l'ostruzionismo della sinistra a fermare l'esecutivo. L'aula della Camera, nel pomeriggio di ieri, come previsto, approva la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Passa così anche a Montecitorio il testo che aveva già ricevuto l'ok di Palazzo Madama e in scadenza il 25 aprile. Venerdì, come riportano fonti di governo, invece, si dovrebbe tenere la riunione del Consiglio dei Ministri a Montecitorio per il correttivo della parte relativa agli incentivi per gli avvocati che convincono i migranti ad accettare i rimpatri volontari.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dl sicurezza, approvata la fiducia. Venerdì il decreto bis sui rimpatri Notizie correlate Decreto sicurezza, voto di fiducia alla Camera, verso via libera alla norma sui rimpatri, poi un dl correttivo - DIRETTAMolto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: «Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio». Conte: gravissimoIl governo porrà la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell'aula della Camera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì; Dl sicurezza, approvata la fiducia: testo blindato, venerdì il voto finale. Ma Piantedosi annuncia: in arrivo il decreto correttivo basato sulle osservazioni del Quirinale; Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera. Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei ministri previsto venerdìApprovata la fiducia al governo, oggi alla Camera, sul decreto sicurezza passata con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. L’approvazione definitiva è attesa entro venerdì per evitare la scadenza dei termini. msn.com Governo Meloni, Sì alla fiducia sul dl Sicurezza, venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle, Schlein: Avete fallito: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'ok della Camera alla fiducia sul decreto Sicurezza: voto finale venerdì ... fanpage.it Iniziativa in corso fino a venerdì 24 aprile con Marina Pierri, Beatrice Salvioni e Ivan Talarico nell’ambito del progetto culturale diffuso “Babele - Linguaggi in-comprensione” - facebook.com facebook Paola in questi giorni vivrà nel monolocale e venerdì potrà rientrare in Casa per la sua vendetta #GFVIP x.com