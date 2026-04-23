Dl Sicurezza | Amoroso ' potrebbe arrivare all' esame della Consulta'
Un rappresentante ha dichiarato che il decreto sulla sicurezza potrebbe essere sottoposto all'esame della Corte costituzionale. Ha precisato che si tratta di un problema attuale e ha evitato di fornire dettagli o anticipazioni sulla possibile decisione. La questione riguarda una normativa che, in teoria, potrebbe essere soggetta a verifica da parte della massima corte costituzionale nel prossimo futuro.
"È una normativa che potrà venire, in ipotesi, all'esame della Corte. È un problema proprio attuale, non spingetemi a dire qualcosa che sarebbe un'anticipazione". A dirlo il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, rispondendo a una domanda in merito al Dl sicurezza al termine della cerimonia per i 70 anni della Corte costuzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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