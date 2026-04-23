Dl Sicurezza | Amoroso ' potrebbe arrivare all' esame della Consulta'

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha dichiarato che il decreto sulla sicurezza potrebbe essere sottoposto all'esame della Corte costituzionale. Ha precisato che si tratta di un problema attuale e ha evitato di fornire dettagli o anticipazioni sulla possibile decisione. La questione riguarda una normativa che, in teoria, potrebbe essere soggetta a verifica da parte della massima corte costituzionale nel prossimo futuro.

"È una normativa che potrà venire, in ipotesi, all'esame della Corte. È un problema proprio attuale, non spingetemi a dire qualcosa che sarebbe un'anticipazione". A dirlo il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, rispondendo a una domanda in merito al Dl sicurezza al termine della cerimonia per i 70 anni della Corte costuzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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