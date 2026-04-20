Le opposizioni alla Camera criticano duramente l’esame del DL Sicurezza, definendolo una “buffonata” e un’“umiliazione”. Il Partito Democratico e Avs hanno scritto una lettera al presidente del Senato, denunciando che il procedimento ha azzerato le prerogative del Parlamento. Le opposizioni contestano la rapidità con cui il decreto viene approvato e parlano di una “farsa” che danneggia il ruolo parlamentare.

“Una buffonata”, “un’umiliazione”, “la definitiva distruzione delle prerogative parlamentari”. Alla Camera le opposizioni si ribellano contro l’iper-compressione dei tempi dell’esame del nuovo decreto Sicurezza, approvato venerdì al Senato e da convertire in legge entro sabato 25 aprile – cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore – per evitare la decadenza. Il provvedimento è stato calendarizzato in Aula già per martedì 21 alle 9, riducendo quindi a una manciata di ore la discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, dove sono stati presentati 1.231 emendamenti: gli organi sono convocati a oltranza e probabilmente si arriverà a notte fonda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, opposizioni contro l’esame-lampo alla Camera: “Una farsa, azzerato Parlamento”. Pd e Avs scrivono a Fontana

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