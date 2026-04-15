Dl sicurezza prosieguo esame slitta a domani Mancano ancora pareri

L'esame del dl sicurezza è stato rinviato a domani mattina alle ore 10. La decisione è stata comunicata questa mattina, poiché manca ancora l'acquisizione di alcuni pareri necessari per proseguire con l'iter legislativo. La discussione era prevista per oggi, ma è stata spostata per consentire il completamento delle valutazioni da parte di alcuni enti coinvolti. La nuova convocazione è stata confermata dalla commissione competente.

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