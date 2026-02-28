Come l’intelligenza artificiale può aiutare a farsi le domande giuste sul lavoro

L’intelligenza artificiale, attraverso i modelli di linguaggio avanzati, permette di analizzare e valutare aspetti legati ai rapporti di lavoro. Questi strumenti possono essere utilizzati per verificare la regolarità di un contratto o per porre domande specifiche sulla normativa applicabile. La tecnologia offre nuove possibilità di approfondimento e controllo in ambito lavorativo, rendendo più accessibili informazioni e approfondimenti pratici.

Siamo entrati nell’era in cui fare le domande giuste può essere determinante. I nuovi large language models possono essere interrogati anche con riferimento alla regolarità di un rapporto di lavoro. Questa possibilità, se utilizzata cum grano salis, non causa l’estinzione degli avvocati giuslavoristi ma consente di migliorare la comunicazione tra lavoratori e legali. Dato che già lo fate, vediamo di trovare qualche accorgimento per migliorare gli output dell’intelligenza artificiale. Un prompt generico, come ad esempio «il mio contratto è regolare?», produrrà inevitabilmente delle risposte approssimative. Una domanda precisa e strutturata, invece, può consentire di identificare le criticità principali che saranno eventualmente oggetto di confronto con l’avvocato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

