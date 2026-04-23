Diverse esplosioni nella notte | assaltata una banca in pieno centro

Nella notte a Marigliano si sono verificate tre esplosioni in rapida successione, tutte concentrate sul Corso Umberto I, davanti alla filiale di una banca locale. Secondo le fonti, l’episodio è stato causato da alcuni malviventi che hanno fatto esplodere un ordigno davanti all’istituto di credito. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le verifiche del caso.

Tre violente esplosioni in pieno centro sono state registrate nella notte a Marigliano. Il boato è avvenuto su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, ad opera di alcuni malviventi. Le esplosioni, come raccontano alcuni testimoni, svegliati nella notte, sono avvenute.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovaniNel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03... Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diverse esplosioni nella notte: assaltata una banca in pieno centro; Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto; Esplosione e incendio al Tribunale di Ivrea: ipotesi bomba carta, indagini a tutto campo; Doppio botto nella notte, i ladri fanno saltare il bancomat di Unicredit. Diverse esplosioni nella notte: assaltata una banca in pieno centroTre violente esplosioni in pieno centro sono state registrate nella notte a Marigliano. Il boato è avvenuto su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, ad opera di alcuni ... napolitoday.it Assalto alle Poste nei Monti Dauni, doppia esplosione nella notte: paura tra i residentiAncora un assalto nel cuore della notte, ancora paura nei piccoli centri dei Monti Dauni. Due forti esplosioni hanno squarciato ... immediato.net "Diverse esplosioni" sulla strategica isola iraniana di Kharg. A riferirne è stata l'agenzia iraniana Mehr in una notizia rilanciata dalla Cnn senza molti altri dettagli. Anche una fonte americana citata dal giornalista di Axios Barak Ravid ha riferito di raid sull'isol - facebook.com facebook