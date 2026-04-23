Diventa parte dell’arte | al MAD le voci dei visitatori prendono vita

Al MAD Murate Art District sarà presentata il 23 aprile 2026 l’installazione “Keep it alive” di Francesco Pellegrino. L’opera dà spazio alle voci dei visitatori, integrandole nell’ambiente espositivo. La mostra coinvolge il pubblico in un’esperienza che combina arte e partecipazione diretta, creando un dialogo tra le testimonianze raccolte e le componenti visive dell’opera. La presentazione avviene nel contesto di un progetto artistico incentrato sulla relazione tra pubblico e creazione.

? Cosa sapere L'installazione Keep it alive di Francesco Pellegrino apre al MAD Murate Art District il 23 aprile 2026.. Il progetto trasforma i visitatori in registratori sonori presso il centro d'arte del Comune di Firenze.. Il 23 aprile 2026 il MAD Murate Art District apre le porte all’installazione Keep it alive di Francesco Pellegrino, un progetto che trasforma i visitatori in registratori di memorie sonore attraverso un dispositivo speciale. L’opera, che rimarrà accessibile fino al 24 maggio 2026, nasce dalla vittoria di Pellegrino nel primo bando Residenze d’artista 2026 del centro d’arte contemporanea del Comune di Firenze. Il percorso creativo dell’artista si è sviluppato durante la residenza tenutasi tra gennaio e febbraio 2026, sotto la cura di Matteo Mannocci e Francesco Toninelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diventa parte dell’arte: al MAD le voci dei visitatori prendono vita FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob Notizie correlate Barocco, subito mille visitatori. Viaggio dentro la grande mostra. L’arte diventa festa e vertigineIl Barocco non solo raccontato, ma messo in scena in tutte le sue molte forme: è questo il proposito (riuscito) del ‘Gran teatro delle idee’, la... Pane, un’arte del paese. Le voci dei fornai in un libroC’è un profumo che attraversa i secoli, capace di unire le generazioni intorno ad una tavola apparecchiata che sa di casa, amici, famiglia: è il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sui Colli Euganei nasce il cammino dell’arte: Teolo lancia il suo itinerario tra natura e installazioni; Parte Oltraggi, il podcast che racconta i vandalismi nella storia dell'arte; Il meglio dell'arte svedese si mette in mostra alla Stockholm Art Week; Guida Biennale Arte Venezia 2026, Venezia diffusa - Venezia. CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arteLa gastronomia popolare in via Orti a Milano, guidata dai due chef campani Crescenzo Morlando e Dario Pisani, in occasione della Milano Art Week ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’arti ... ilgiornale.it Arte su prescrizione: quando una visita al museo diventa parte della curaUn biglietto per una mostra, una passeggiata tra le sale di un museo, il tempo lento passato davanti a un quadro. In alcune città del mondo, queste esperienze non sono solo un passatempo: diventano ... gazzetta.it OpenAI rilancia sulla generazione di immagini e lo fa portandola dentro la conversazione. Con “Images 2.0”, annunciato da OpenAI e raccontato anche da The Verge, la creazione visiva diventa parte naturale del dialogo con ChatGPT: non più prompt isolati, - facebook.com facebook