Pane un’arte del paese Le voci dei fornai in un libro

Un libro raccoglie le voci dei fornai di Bondeno, narrando la tradizione tramandata nel tempo. Al centro ci sono i mestieri legati alla produzione del pane e l’importanza di questa attività nel paese. Le pagine descrivono le tecniche antiche, i momenti di lavoro e l’affetto condiviso attorno all’arte del forno. La storia si svolge tra profumi, ricordi e mani che si tramandano le ricette.

C’è un profumo che attraversa i secoli, capace di unire le generazioni intorno ad una tavola apparecchiata che sa di casa, amici, famiglia: è il profumo del pane di Bondeno. Non un semplice alimento, ma un simbolo di maestria, di prestigio e di orgoglio del territorio. Si fa voce corale e diventa un libro che sarà presentato alla presenza dei fornai della città e di chi, da maestro, ne custodisce e diffonde l’arte. Venerdì alle 18 la Sala 2000 di viale Matteotti, si fa cornice dell’evento "Quaderni di Bondeno. Volume II. Arte bianca paesana". Questa pubblicazione, con testimonianze, studi inediti, immagini e documenti, curata dalla Città di Bondeno, non è solo un libro, ma un mosaico di voci, volti e mani bianche di farina che hanno reso celebre il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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