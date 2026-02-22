Barocco subito mille visitatori Viaggio dentro la grande mostra L’arte diventa festa e vertigine

Il grande afflusso di visitatori alla mostra sul Barocco deriva dall’interesse per l’arte e dalla capacità di coinvolgere il pubblico con installazioni dinamiche. L’esposizione, allestita nel complesso di San Domenico, presenta opere e installazioni che trasmettono l’energia e la teatralità di quel periodo. I visitatori si soffermano davanti alle sculture e alle pitture, catturati dalla varietà di forme e colori. La mostra apre uno sguardo vivace sulla ricchezza del Barocco.

Il Barocco non solo raccontato, ma messo in scena in tutte le sue molte forme: è questo il proposito (riuscito) del 'Gran teatro delle idee', la mostra realizzata dalla Fondazione Carisp al San Domenico. Il primo giorno si è subito toccata – e leggermente superata – quota mille: dato in linea col primo giorno dei Preraffaelliti nel 2024 e più alto rispetto ai Ritratti del 2025. Con più giovani rispetto alla media. E le prenotazioni sono già 30mila. "Un buon lancio", chiosa il direttore Gianfranco Brunelli. Oggi il museo apre dalle 9.30 alle 20 (stop alla biglietteria dalle 19). Già venerdì sera, dopo la presentazione al teatro Diego Fabbri, alcuni avevano dovuto mettersi in coda per poter entrare.