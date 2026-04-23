’Dittici diteci’ con Antonelli Inizia una due giorni di filologia

Oggi alle 17.30 si apre una due giorni dedicata alla filologia, con un evento che si svolge nella Piazza Coperta di Salaborsa. La manifestazione proseguirà domani mattina all’Archiginnasio, coinvolgendo studiosi e appassionati del settore. L’iniziativa si concentra su discussioni e approfondimenti legati alla disciplina, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e pubblico. La partecipazione è aperta a chi desidera esplorare aspetti legati alla storia e alla trasmissione dei testi.

Una due giorni dedicata alla Filologia: è quella che inizia oggi, alle 17.30 in Salaborsa, nella Piazza Coperta e che prosegue domani mattina all’Archiginnasio. L’occasione è l’evento Dittici diteci, entrambi con protagonista Roberto Antonelli (foto), professore emerito di Filologia romanza, presidente dell’ Accademia Nazionale dei Lincei. Dittico, perché quello che è stato organizzato è un confronto doppio con una personalità del nostro tempo, diviso in due tempi: prima con un nuovo ciclo di conferenze magistrali per studenti, studiosi e appassionati, poi con un incontro aperto alla città di Bologna su temi di interesse civile. Per rimettere al centro il sapere universitario, si alterneranno i massimi esperti di discipline diverse (la filologia, la storia, la letteratura, la fisica, la medicina, la storia dell’arte ecc.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Dittici, diteci’ con Antonelli . Inizia una due giorni di filologia Notizie correlate Leggi anche: Formula1, Antonelli: “Due giorni di festa poi testa al Giappone” Liceo Giannone: sfida tra filologia e storia con il CertamenIl Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento riprende ufficialmente una sua storica tradizione accademica con l’avvio della seconda edizione del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: ’Dittici, diteci’ con Antonelli . Inizia una due giorni di filologia; Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 23 a mercoledì 29 aprile. ’Dittici, diteci’ con Antonelli . Inizia una due giorni di filologiaIl doppio appuntamento, oggi e domani, fra Archiginnasio e Salaborsa, con il presidente dell’Accademia dei Lincei. msn.com