Formula1 Antonelli | Due giorni di festa poi testa al Giappone

Un pilota italiano ha conquistato il primo posto in una gara di Formula 1, portando il Tricolore sul podio. Dopo due giorni di celebrazioni, si prepara già per il prossimo impegno in Giappone. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra e il pilota, che si sono detti soddisfatti dell’esito della competizione. Ora si concentrano sulla prossima tappa del campionato.

Roma, 16 mar. (askanews) – “Sono contento di aver riportato il Tricolore sul gradino più alto del podio. Quindi spero di poter continuare così perché comunque siamo sulla strada giusta, però non sarà facile”. E’ la soddisfazione di Kimi Antonelli raccontata a RaiNews 24 il giorno dopo la fantastica vittoria in CIna. La dedica “sicuramente alla mia famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi seguono e che mi hanno supportato sin da quando ero piccolo, perché comunque questo è anche il frutto di tutto il lavoro e del percorso che è stato fatto fino ad oggi”. Sulle partene dice: “Non è che siano state delle migliori per me, soprattutto in Australia, quindi in Cina ieri diciamo che non ero non ero molto confidente e sulla partenza, però è andata meglio del previsto e sono riuscito a sfilar secondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Formula1, Antonelli il più veloce in Bahrain

Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a BarcellonaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Tutto quello che riguarda Formula1 Antonelli Due giorni di festa...

Temi più discussi: F1, Russell vince in Australia. Antonelli 2° davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton; F1: in Australia prima fila Russell-Antonelli, é dominio Mercedes.; F1, Gp di Cina: vince Antonelli, primo italiano 20 anni dopo Fisichella; F1, Gp Cina: Kimi Antonelli in pole, Russell vince la sprint. Bene le due Ferrari.

Formula1, Antonelli: Due giorni di festa poi testa al GiapponeRoma, 16 mar. (askanews) – Sono contento di aver riportato il Tricolore sul gradino più alto del podio. Quindi spero di poter continuare così perché comunque siamo sulla strada giusta, però non sarà ... askanews.it

F1: Antonelli, in Cina il giorno più bello della mia vita, per ora...(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il giorno più bello della mia vita, per ora. Pensieri e parole firmate Kimi Antonelli il giorno dopo aver riportato l'Italia sul gradino più alto del podio della Formula 1 ne ... msn.com

A #IndianWells il giorno delle prime volte. Il primo trionfo di Jannik #Sinner in questo torneo. Il primo successo di un azzurro. E la dedica a #KimiAntonelli per la sua vittoria in #Formula1. x.com

STRAORDINARIOOO! Il bolognese Kimi Antonelli porta dopo 20 anni il tricolore sulla vetta della #formula1. Orgoglioso bolognese - facebook.com facebook