A Città di Castello, si discute della situazione di emergenza legata al dissesto idrogeologico in via Verdi e nell'area del Villaggio Musicale, dove si registrano problemi significativi legati alle condizioni del terreno e alle recenti preoccupazioni della comunità. La questione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e la stabilità di queste zone.

CITTÀ DI CASTELLO - La situazione critica di via Verdi e della zona Villaggio Musicale con vari allagamenti in caso di maltempo è stata al centro di un dibattito in consiglio comunale con la capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni che ha denunciato un progressivo cedimento della sede stradale con fessurazioni dell’asfalto che mettono a rischio la stabilità di lampioni, contatori e recinzioni private. Secondo l’esponente della minoranza, lo smottamento "lento ma continuo sta peggiorando, trasformando la strada in un fiume d’acqua durante le piogge abbondanti che invade i giardini sottostanti. I residenti, dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, hanno persino commissionato e pagato di tasca propria uno studio geologico per individuare le cause del dissesto", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Dissesto idrogeologico. Confronto su via Verdi

