Disagio giovanile Un convegno rivolto ai docenti

Si è svolto un convegno dedicato al disagio giovanile, organizzato nell’ambito del progetto Futuro Aperto. L’evento ha coinvolto docenti e professionisti, offrendo uno spazio di confronto sui problemi che i giovani affrontano quotidianamente. Durante l’incontro sono stati presentati dati e strategie per affrontare le difficoltà emergenti tra gli studenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento nelle scuole e sull’importanza di un approccio condiviso.

Il progetto Futuro Aperto promuove un nuovo momento di incontro e di confronto dedicato al mondo della scuola: mercoledì 29 aprile 2026, dalle 15:30 alle 18:30, si terrà il convegno gratuito ’ Ne parliamo? Ascoltare per educare: insieme per leggere il disagio giovanile ’, alla sede di Fondazione Carispezia in Via Chiodo 36. L’iniziativa è rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per comprendere il disagio giovanile, rafforzando il ruolo della comunità educante. Parteciperanno gli psicologi e psicoterapeuti Roberto Mazza, Sara Ferraris, Gregorio Mazzonis e Anna Maria Bertola, che guideranno il dialogo diretto con i docenti, favorendo la condivisione di esperienze e di buone pratiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disagio giovanile. Un convegno rivolto ai docenti Notizie correlate Scuola e disagio giovanile: nuovi strumenti per i docentiMercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30, la sede di Fondazione Carispezia in Via Chiedo 36 ospiterà il convegno Ne parliamo? Ascoltare... Congresso Un passo oltre – Professioni in aiuto alla persona: rivolto ai docenti per accompagnare studenti diversi nei bisogni e negli stili di apprendimento| 16-17 Maggio 2026Il 16 e 17 maggio arriva un appuntamento imperdibile per il mondo della scuola: il Congresso “Un passo oltre: professioni in aiuto alla persona”,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Disagio giovanile e consapevolezza genitoriale: un importante momento di confronto al Palazzo Comunale di Formia; Sociale: il disagio giovanile e le sue forme, l’evento in Citta’ metropolitana Roma; CONVEGNO SUL DISAGIO GIOVANILE A NOVARA 2 DICEMBRE; Ascoltare per educare: insieme per leggere il disagio giovanile. L’iniziativa di Futuro Aperto. Disagio psichico, è emergenza tra i giovani. Al via un gruppo di lavoro di Comune e associazioniSul tavolo c’è una situazione allarmante: ansia e depressione, abuso di sostanze e psico farmaci, violenza e autolesionismo stanno ingoiando sempre più i ... laprovinciapavese.gelocal.it Sociale: il disagio giovanile e le sue forme, l’evento in Citta’ metropolitana RomaUn convegno a Palazzo Valentini affronta il tema del disagio giovanile con esperti e istituzioni. romadailynews.it Il dramma del disagio giovanile – Pro Vita & Famiglia A Just Today affrontiamo un tema delicato e sempre più attuale: il disagio giovanile. Un approfondimento su realtà spesso silenziose ma profondamente presenti nella nostra società. In collegamento da Ro - facebook.com facebook Domani parteciperò, con molto piacere, ad un convegno sul Tema del disagio giovanile, presso l’Istituto Galileo Galilei di Roma in Via Conte Verde 51. L’inizio del Convegno è previsto per le ore 10. Seguirà un post sui contenuti dell’intervento. #sport #disagio x.com