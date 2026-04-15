Congresso Un passo oltre – Professioni in aiuto alla persona | rivolto ai docenti per accompagnare studenti diversi nei bisogni e negli stili di apprendimento| 16-17 Maggio 2026

Il 16 e 17 maggio 2026 si terrà il congresso intitolato “Un passo oltre: professioni in aiuto alla persona”, promosso da ISFAR Firenze, ente di formazione riconosciuto dal MIUR. L'evento è rivolto ai docenti e si focalizza sull'accompagnamento di studenti con bisogni e stili di apprendimento diversi. La manifestazione si svolge in una sede non specificata e si propone di affrontare tematiche legate all'inclusione e al sostegno scolastico.

Il 16 e 17 maggio arriva un appuntamento imperdibile per il mondo della scuola: il Congresso “Un passo oltre: professioni in aiuto alla persona”, organizzato da ISFAR Firenze, ente di formazione riconosciuto da MIUR. Due giornate pensate per i docenti di ogni ordine e grado, che ogni giorno affrontano la sfida complessa di educare, motivare. L'articolo Congresso Un passo oltre – Professioni in aiuto alla persona: rivolto ai docenti per accompagnare studenti diversi nei bisogni e negli stili di apprendimento 16-17 Maggio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Eufonica 2026 a Bologna: dal 15 al 17 maggio il salone della musica e delle sue professioniEufonica non è solo una fiera espositiva, ma un luogo di incontro tra formazione, industria musicale, artigianato, innovazione tecnologica e... Vi aspettiamo ai Giardini Indro Montanelli il 16 e 17 maggio con tante novità! Non dimenticate di iscrivervi ai corsi gratuitiSiete pronte? Il 16 e 17 maggio torna per la quarta edizione il nostro appuntamento con fitness e benessere all’aria aperta: A Corpo Libero!...