Disagio giovanile | Ritiro scolastico e disturbi alimentari sono in aumento

Negli ultimi anni si registra un aumento del ritiro scolastico tra i giovani, associato a un incremento dei disturbi alimentari. I dati indicano che sempre più studenti scelgono di abbandonare le scuole e di affrontare difficoltà legate alla propria alimentazione. Le problematiche legate alla sfera emotiva sembrano avere un ruolo centrale in questa situazione, anche prima di affrontare questioni legate all’istruzione.

Le sfide dell’educazione partono da lontano. Prima ancora di insegnare l’alfabeto, bisognerebbe esplorare il mondo delle emozioni. Da lì – dicono gli esperti – partono i disagi. E dai disagi emergono i numeri. Che sono sotto gli occhi di tutti. Le richieste di assistenza psicologica sono in aumento, specialmente tra i giovani adulti. Nella provincia di Forlì-Cesena nel 2025 i pazienti in cura tra gli zero e i 17 anni alla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Forlì-Cesena sono stati 6.885, con un aumento rispetto al 2024 quando erano 6.566. Le persone trattate dal dipartimento di salute mentale di Forlì-Cesena ammontano in totale a 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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