Disagio abitativo Flam in campo | Sosteniamo le famiglie in difficoltà con alloggi a prezzi calmierati

Negli ultimi 18 mesi, una fondazione locale ha avviato iniziative per sostenere le famiglie in difficoltà abitativa, offrendo alloggi a prezzi calmierati. La situazione di disagio abitativo si è estesa oltre le fasce più vulnerabili, coinvolgendo anche cittadini con redditi medi. L’obiettivo è aiutare le persone a costruire percorsi di vita e affrontare le sfide legate alla casa.

Costruire percorsi di vita. È questo l’impegno che ha orientato la Fondazione Ludovico Antonio Muratori nei suoi primi 18 mesi di attività a Modena, dove l’emergenza abitativa non riguarda più soltanto le fasce più fragili, ma coinvolge anche cittadini con redditi medi. La Fondazione ha deciso di portare avanti un modello che va oltre la semplice assegnazione di alloggi, mettendo al centro l’idea dell’abitare come strumento di inclusione e autonomia. "Non si tratta di rispondere esclusivamente all’emergenza abitativa – spiega Giuliano Gazzetti, presidente Flam – ma di offrire un segnale concreto: rendere disponibili alloggi a prezzi calmierati e di qualità, migliorando al contempo sicurezza e condizioni abitative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disagio abitativo, Flam in campo: "Sosteniamo le famiglie in difficoltà con alloggi a prezzi calmierati" Notizie correlate Disagio abitativo dei lavoratori agricoli stagionali: quasi 8 milioni per alloggi dignitosi nelle aree agricoleLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nel contrasto al disagio abitativo che colpisce i lavoratori stranieri stagionali impiegati nel... Leggi anche: Tutto pronto per il Piano Casa: “Centomila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni”. Confedelizia e Anci plaudono Una raccolta di contenuti Si parla di: Disagio abitativo, Flam in campo: Sosteniamo le famiglie in difficoltà con alloggi a prezzi calmierati. Disagio abitativo, Flam in campo: Sosteniamo le famiglie in difficoltà con alloggi a prezzi calmieratiCostruire percorsi di vita. È questo l’impegno che ha orientato la Fondazione Ludovico Antonio Muratori nei suoi primi 18 mesi di attività a Modena, dove l’emergenza abitativa non riguarda più ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione post-sisma: un nuovo contributo per il disagio abitativoCon ordinanza del Commissario per la ricostruzione del 27 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo, è entrato in vigore il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ... pmi.it