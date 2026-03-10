Disagio abitativo dei lavoratori agricoli stagionali | quasi 8 milioni per alloggi dignitosi nelle aree agricole

La Regione Siciliana ha annunciato un intervento per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori agricoli stagionali, molti dei quali sono di origine straniera. Quasi otto milioni di euro saranno destinati a progetti per garantire alloggi dignitosi nelle aree rurali. La misura si rivolge specificamente ai lavoratori impiegati nel settore agricolo durante le stagioni di raccolta.

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nel contrasto al disagio abitativo che colpisce i lavoratori stranieri stagionali impiegati nel comparto agricolo. La Sicilia è fra le cinque regioni del Mezzogiorno destinatarie di un investimento complessivo di oltre 31 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e integrato dai fondi Fami 2021-2027 e Fse+ 2021-2027 per avviare interventi strutturali capaci di offrire soluzioni abitative adeguate per contribuire al superamento degli insediamenti informali e migliorare le condizioni di vita e l’inclusione delle persone più vulnerabili. In base alla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

