Disabili maltrattati dieci verso il processo

È iniziato ieri davanti al giudice il processo che vede coinvolte undici persone accusate di aver maltrattato e sequestrato alcuni ospiti di una struttura protetta per disabili. La struttura, chiamata Villa Angelica, è gestita da una cooperativa sociale. La discussione si è concentrata sulle accuse rivolte ai presenti, con l’obiettivo di chiarire i fatti accaduti all’interno della struttura. Il procedimento proseguirà con l’esame delle prove e delle testimonianze.

È cominciata ieri la discussione, davanti al gup Domenico Truppa, del processo che vede undici persone accusate di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti di alcuni ospiti della struttura protetta per disabili Villa Angelica, gestita dalla coop sociale Altius di Bazzano. Nel corso dell’udienza preliminare il pm Marco Imperato ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci degli imputati e il non luogo a procedere per una sola posizione, quella di una oss della struttura. Due degli imputati hanno poi richiesto di patteggiare 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa, ricevendo il parere favorevole del pm. Tra gli imputati figurano Katija...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabili maltrattati, dieci verso il processo Notizie correlate Minori disabili maltrattati da 4 educatrici a Sassari, scatta il trasferimento in un’altra strutturaQuattro educatrici sono state sospese dalla professione a Sassari per maltrattamenti nei confronti di minori disabili. Anziani maltrattati e sedati, nuovo processo alla "casa famiglia degli orrori"Si riapre il caso della casa famiglia “Il Fiore” Di San Lazzaro, nel 2018 finita al centro di un’inchiesta per i maltrattamenti e le vessazioni che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Disabili maltrattati, dieci verso il processo; Pazienti maltrattati nel Bolognese, chiesto il processo per dieci imputati; BOLOGNA: Pazienti maltrattati, chiesto il processo per 10 imputati. Disabili maltrattati, dieci verso il processoÈ cominciata ieri la discussione, davanti al gup Domenico Truppa, del processo che vede undici persone accusate di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti di alcuni ospiti della struttura ... ilrestodelcarlino.it Pazienti maltrattati nel Bolognese, chiesto il processo per dieci imputatiApproda in Tribunale la vicenda emersa nella struttura per disabili Villa Angelica di Bazzano. All'udienza preliminare in due hanno optato per il patteggiamento ad un anno e 8 mesi, con parere favor ... rainews.it #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Quando la cura viene dall’ascolto la visita alla Casa di accoglienza per anziani di Saurimo dove sono accolti malati, disabili, ma anche persone maltrattate e abbandonate dai familiari con l’accusa di stregoneria di @SalvoCernuzi x.com Fondazione BPN, donato mezzo per trasporto disabili a Concentrici ODV - facebook.com facebook