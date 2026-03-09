Minori disabili maltrattati da 4 educatrici a Sassari scatta il trasferimento in un’altra struttura

A Sassari quattro educatrici sono state sospese per aver maltrattato minori disabili, portando al sequestro della struttura. I bambini coinvolti sono stati trasferiti in una comunità protetta. La vicenda ha portato alla decisione di spostare i ragazzi in un’altra struttura. Le autorità hanno proceduto con le verifiche e il sequestro della sede interessata.

Quattro educatrici sono state sospese dalla professione a Sassari per maltrattamenti nei confronti di minori disabili. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione. La struttura coinvolta è stata sequestrata e i ragazzi trasferiti in una comunità alternativa. Le accuse e il ruolo della Procura Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Sassari ha portato a termine quattro provvedimenti cautelari nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minori disabili maltrattati da 4 educatrici a Sassari, scatta il trasferimento in un’altra struttura Articoli correlati Orrore in un asilo nido, bambini legati e maltrattati dalle educatriciNel pomeriggio di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento hanno eseguito un’ordinanza di divieto di dimora nei confronti di cinque... Leggi anche: «Gli ho dato degli sculaccioni così forti che mi si è attivato il contapassi». Le frasi intercettate nel centro per disabili minori a Sassari Approfondimenti e contenuti su Minori disabili Temi più discussi: Ragazzi disabili maltrattati: sequestrata una struttura nel Sassarese, educatrici denunciate; Ragazzi disabili maltrattati: quattro educatrici sospese e una struttura messa sotto sequestro a Sassari; Ragazzi disabili maltrattati, la Polizia di Stato esegue quattro misure cautelari e sequestra una struttura d’accoglienza per minori. - Questura di Sassari | Polizia di Stato; Sassari, maltrattamenti in un centro per minori disabili: sospese quattro educatrici. Minori disabili maltrattati da 4 educatrici a Sassari, scatta il trasferimento in un’altra strutturaQuattro educatrici sospese a Sassari per maltrattamenti su minori disabili. Struttura sequestrata, ragazzi trasferiti in comunità protetta. virgilio.it Sassari. Ragazzi disabili maltrattati, Polizia di Stato esegue 4 misure cautelari e sequestra una struttura d’accoglienza per minoria seguito di una intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari, ha dato esecuzione a quattro provvedimenti cautelari del divieto di esercitare la professione di ... ilmetropolitano.it Cinque le operatrici indagate. Avrebbero installato un regime di paura dentro la comunità che ospita minori disabili. L'inchiesta e le telecamere nascoste - facebook.com facebook #Sassari. Presunti #maltrattamenti su minori #disabili: quattro educatrici sospese e struttura sequestrata dalla Polizia. I ragazzi trasferiti in un’altra comunità x.com