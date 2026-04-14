Amnesty Rocks! a Bergamo serata di musica e difesa dei diritti umani
A Bergamo si prepara una serata dedicata alla musica rock e ai diritti umani, intitolata “Amnesty Rocks!”. L’evento vedrà performance dal vivo di diversi gruppi musicali e si svolgerà presso una location cittadina. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dei diritti fondamentali e coinvolge organizzazioni non governative che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani.
È tutto pronto per la nuova edizione di “Amnesty Rocks!”, evento che unisce musica rock dal vivo e difesa dei diritti umani. L’iniziativa, giunta al nono anno, si terrà domenica 19 aprile dalle 18 all’Ink Club, a Bergamo in via Giosuè Carducci, 4B. Organizzata da Amnesty International e Ink Club, è aperta a tutti con ingresso gratuito. Si parlerà del diritto di protesta, di come la risposta delle autorità è sempre più ostruttiva, repressiva, spesso violenta e di cosa possiamo fare per proteggere e supportare questo diritto fondamentale, così che tutte le persone possano far sentire la propria voce, in sicurezza e senza ripercussioni. Amnesty...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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