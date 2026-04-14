Amnesty Rocks! a Bergamo serata di musica e difesa dei diritti umani

A Bergamo si prepara una serata dedicata alla musica rock e ai diritti umani, intitolata “Amnesty Rocks!”. L’evento vedrà performance dal vivo di diversi gruppi musicali e si svolgerà presso una location cittadina. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dei diritti fondamentali e coinvolge organizzazioni non governative che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani.