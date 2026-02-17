Gaza famiglia verso l’Italia su ordine del tribunale | rischio concreto per la vita e diritti umani tutelati

Il Tribunale di Roma ha deciso di far entrare in Italia una famiglia palestinese da Gaza, a causa del rischio reale per la loro sicurezza e dei diritti umani fondamentali. La decisione arriva dopo una richiesta legale presentata dai familiari, che temevano per la loro vita a causa dei combattimenti in corso nella regione. Il giudice ha ordinato al Ministero degli Esteri e al Consolato italiano a Tel Aviv di concedere i visti, permettendo a cinque persone di lasciare la Striscia di Gaza e raggiungere l’Italia.

Roma ordina l'ingresso in Italia di una famiglia palestinese da Gaza. Il Tribunale di Roma ha intimato al Ministero degli Esteri e al Consolato italiano di Tel Aviv di rilasciare i visti d'ingresso per una famiglia palestinese composta da due genitori e tre figli, attualmente residente nella Striscia di Gaza. La decisione, presa in un contesto di estrema precarietà umanitaria e insicurezza, mira a garantire alla famiglia la possibilità di sottrarsi a un rischio concreto per la propria vita e di ricostruire un futuro in Italia. La lunga battaglia legale. La vicenda legale ha avuto origine da un decreto del 25 novembre 2025 che già prevedeva l'adozione di tutte le misure necessarie per consentire l'ingresso in Italia dei ricorrenti.