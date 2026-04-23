Un uomo ha fatto irruzione in un ufficio dell'Azienda autonoma di Stato per i Servizi, interrompendo una riunione tecnica in corso. Successivamente, il direttore dell’ente è stato aggredito durante l’episodio. La scena si è svolta all’interno di un edificio pubblico, con il soggetto che ha attraversato i corridoi prima di entrare nella stanza interessata. La situazione è ora sotto controllo da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo attraversa la soglia dell’Azienda autonoma di Stato per i Servizi, percorre i corridoi e fa irruzione in un ufficio dove è in corso una riunione tecnica. Non cerca il dialogo, ma lo scontro: punta al direttore Marcello Forcellini, lo afferra con forza per il colletto, gli blocca gli arti, trasformando un luogo di gestione pubblica in un perimetro di violenza. È solo grazie alla prontezza dei colleghi presenti, che si sono interposti fisicamente, e al successivo intervento della Guardia di Rocca, che martedì scorso la situazione non è precipitata verso conseguenze ancora più gravi. Il nuovo direttore dell’Ass (nominato alla fine del mese scorso), scosso ma incolume, si riserva ora di agire per vie legali a tutela propria e dell’ente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Direttore dell’Aass aggredito in ufficio

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