Ore di straordinari mai pagati al direttore dell’ufficio Poste Italiane condannata a risarcirgli 24mila euro

Il tribunale ha condannato Poste Italiane a risarcire con 24mila euro il direttore dell’ufficio, che aveva svolto numerose ore di straordinario per garantire il funzionamento della sede. Le ore di lavoro extra non sono state retribuite dal datore di lavoro, nonostante siano state effettivamente svolte dal dirigente. La sentenza riguarda il mancato pagamento di tali ore di straordinario.

Per garantire il corretto funzionamento dell’ufficio ha fatto ore e ore di straordinario che il datore di lavoro – Poste Italiane – non gli ha mai pagato. Per questo il direttore di un ufficio postale di Reggio si è rivolto al tribunale che gli ha dato ragione, disponendo nei suoi confronti un risarcimento di 24.000 euro. Lo fa sapere il sindacato Confsalcom, che ha assistito il lavoratore 65enne tramite il suo ufficio legale. Nella sentenza il giudice del lavoro Elena Vezzosi, del tribunale reggiano, ha riconosciuto in particolare che lo straordinario era prestato "in un permanente stato di necessità, legittimato dalla piena consapevolezza da parte di Poste Italiane della grave situazione operativa dell’ufficio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ore di straordinari mai pagati al direttore dell’ufficio. Poste Italiane condannata a risarcirgli 24mila euro Articoli correlati Il direttore truffava gli anziani a Enna, Poste Italiane condannata a risarcire 1,5 milioni di euroEx direttore di Poste prometteva investimenti redditizi e truffa 20 anziani di Valguarnera. Poste Italiane, al via i lavori anche nell'ufficio di CastelsangiovanniDa lunedì 30 marzo per i cittadini sarà disponibile un ufficio su container con tutti i servizi postali e finanziari sempre su via Bellini Procede la... Tutto quello che riguarda Ore di straordinari mai pagati al... Temi più discussi: Ore di straordinari mai pagati al direttore dell’ufficio. Poste Italiane condannata a risarcirgli 24mila euro; Straordinari: la Cassazione conferma il valore probatorio dei tachigrafi; Blocco degli straordinari e presidio ai tornelli: i lavoratori Leonardo cominciano a fare sul serio; Fano, stato d’agitazione alla Mann+Hummel: stop agli straordinari per 8 settimane. Infermieri: le ore di disponibilità sono da considerare straordinari/ Si applica l’imposta del 5%Alle ore di pronta disponibilità degli infermieri si applica l'IRPEF del 5% degli straordinari: il chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate Con la circolare di risposta numero 308 pubblicata ... ilsussidiario.net Il Comune stanzia 112mila euro per coprire 4.400 ore di straordinariPer quest’anno il Comune di Civitanova prevede di spendere 112.500 euro per pagare il lavoro straordinario dei propri dipendenti. La somma copre un monte complessivo di 4.400 ore, lo stesso del 2025 e ... ilrestodelcarlino.it Ogni anno, a Trapani, c'è gente che non dorme per 24 ore di fila. Non è una challenge. Non è un festival. È una processione religiosa che va avanti dal Venerdì Santo al Sabato Santo, senza mai fermarsi. Parte alle 14:00 in punto dalla Chiesa delle Anime del - facebook.com facebook #santa maria a vico, “ #salvati dall'amore”: le ultime ore di Gesù in scena tra le vie del paese x.com