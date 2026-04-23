Il ministro degli Esterchi ha incontrato a Roma il vice ministro iraniano degli Esteri per discutere di questioni di sicurezza nel Golfo e di un possibile dialogo con il Pakistan. La visita si inserisce in un quadro di incontri tra le parti per affrontare le tensioni nella regione mediorientale, con particolare attenzione alle relazioni tra Iran e Libano. Durante l'incontro sono stati affrontati temi di interesse strategico e diplomático.

? Cosa sapere Tajani incontra Araghchi a Roma per discutere sicurezza nel Golfo e dialogo in Pakistan.. L'Italia propone di ospitare i negoziati tra Hezbollah e Israele per stabilizzare il Libano.. A Roma, il ministro degli Esteri Tajani ha affrontato l’omologo iraniano Araghchi per tracciare una rotta diplomatica che passi per il dialogo di Islamabad e la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Il vertice si è svolto in un momento di estrema rilevanza per la stabilità mediorientale, con Tajani che ha condiviso le linee guida della politica italiana insieme a Sikorski durante un incontro stampa. Al centro del confronto con il rappresentante di Teheran è stata la necessità di raggiungere un accordo di pace, puntando sulla continuità dei colloqui avviati in Pakistan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diplomazia in Medio Oriente: la sfida di Tajani tra Iran e Libano

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