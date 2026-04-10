Le tensioni tra Libano e Iran si intrecciano con le dinamiche di Washington e Islamabad, in un quadro complesso che riguarda il Medio Oriente. Due conflitti si svolgono in parallelo, con un’unica guerra che coinvolge più attori e interessi. In uno scenario, gli Stati Uniti agiscono come mediatori in negoziati, mentre in un altro, le trattative si svolgono tra le parti coinvolte direttamente.

Due guerre che sono una sola, due trattative parallele in cui una parte in causa in un contesto, gli Usa, è mediatore nell’altro. Islamabad e Washington distano oltre 11mila km ma nelle prossime settimane saranno vicinissime. Nella capitale pakistana, il governo di Shehbaz Sharif sarà il mediatore dei complessi colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Il cessate il fuoco dell’8 aprile ha aperto la terza fase del dialogo tra Washington e Teheran, dopo che la guerra su larga scala ha portato gli Usa a subire il blocco dello Stretto di Hormuz e a fare i conti con un’impreparazione strategica alla gestione della crisi da loro stessa scatenata assieme a Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libano-Iran, tra Washington e Islamabad si scrive il futuro del Medio Oriente

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«A BEIRUT UCCISI ANCHE DEI PASDARAN, ERANO IN LIBANO PER COORDINARE GLI ATTACCHI» Diversi membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane sono rimasti uccisi nei recenti raid israeliani su Beirut. Lo afferma, citata da Iran International, l'emitte - facebook.com facebook

#Iran e #StatiUniti, negoziati sospesi per tensioni in Libano x.com