Durante un intervento alla Camera tra martedì e mercoledì, il governo ha presentato una sintesi delle recenti tensioni in Medio Oriente. La premier ha evidenziato gli sforzi diplomatici per favorire un progressivo abbassamento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, sottolineando l’attenzione sulla stabilità nel Libano, dove si registrano segnali di allarme. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali accordi o trattative specifiche.

Durante l’informativa alla Camera avvenuta tra martedì e mercoledì, Meloni ha delineato un quadro di estrema delicatezza diplomatica a seguito del temporaneo cessate il fuoco raggiunto tra l’Iran, gli Stati Uniti e i loro alleati, ponendo fine alla fase acuta del conflitto scoppiato lo scorso 28 febbraio. La Presidente del Consiglio ha parlato di una possibilità di pace estremamente sottile, sottolineando come la diplomazia stia cercando di evitare un punto di non ritorno. Il ruolo strategico di Islamabad e le pressioni sul Libano. I nuovi colloqui che inizieranno tra poche ore in Pakistan sono visti con attenzione dal governo italiano, che ha espresso apprezzamento per l’operato del Presidente Sharif. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: Meloni punta sulla pace tra Iran e USA, allarme Libano

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