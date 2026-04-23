A La Coruña, alcuni dipendenti di Zara stanno manifestando contro un accordo collettivo proposto dall’azienda. La protesta coinvolge lavoratori che chiedono che venga sospeso il negoziato in corso. La mobilitazione si svolge nel centro della città, con alcuni dipendenti che si sono radunati per esprimere il loro dissenso. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le discussioni tra le parti coinvolte.

Protesta in corso per i dipendenti di Zara a La Coruña. I lavoratori hanno, infatti, esortato la casa madre della catena di fast fashion tra le più famose al mondo a bloccare un accordo collettivo proposto. Per i dipendenti, infatti, l’accordo ridurrebbe salari e benefit nella città in cui la catena è nata. Protesta per i dipendenti di Zara: mobilitazioni a La Coruña. I dipendenti dello store guadagnano più dei colleghi in altre parti della Spagna, contribuendo ampiamente alla crescita finanziaria del gruppo che ha potuto ingaggiare celebrità come Charlotte Gainsbourg, Kate Moss e Steven Meisel. Ma, in una lettera indirizzata alla presidente non esecutiva Marta Ortega e vista da Bloomberg, esprimono le loro perplessità sull’accordo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dipendenti di Zara in protesta a La Coruña

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