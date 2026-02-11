Durante il Super Bowl dell’8 febbraio, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la sua esibizione, ma anche per un gesto curioso. Dopo il concerto, il cantante ha regalato ai dipendenti di Zara la maglietta indossata durante la performance. Tuttavia, poche ore dopo, quella stessa maglietta è apparsa in vendita su Vinted, a mille euro. La sorpresa ha fatto il giro del web, lasciando molti a chiedersi se si tratti di un vero colpo di fortuna o di una semplice trovata commerciale.

Per la sua performance al Super Bowl dell’8 febbraio Bad Bunny ha rinunciato ai brand di lusso (come Schiaparelli che lo aveva vestito in occasione dei Grammy Awards) per indossare un completo firmato Zara, reinterpretato come una divisa da football. Una scelta in linea con il suo desiderio di restare vicino alle persone comuni. Il look, progettato insieme agli stylist Storms Smoov e Marvin Douglas, era carico di significati: il numero 64, anno di nascita della madre, e allo stesso tempo riferimento alle prime vittime ufficiali dell’uragano Maria a Porto Rico nel 2017. Ai piedi, le nuove adidas Badbo 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoppia il giallo su Bad Bunny: regala la maglietta della performance al Super Bowl ai dipendenti di Zara, ma compaiono in vendita su Vinted a mille euro

Approfondimenti su Bad Bunny Performance

Dopo l'esibizione al Super Bowl, Bad Bunny ha inviato magliette ai dipendenti di Zara in Spagna, dove è stato creato il suo look per il concerto.

Questa mattina, alcuni appassionati di moda hanno provato a ricreare il look di Bad Bunny al Super Bowl.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bad Bunny Performance

