Dopo l'esibizione al Super Bowl, Bad Bunny ha inviato magliette ai dipendenti di Zara in Spagna, dove è stato creato il suo look per il concerto. Le magliette sono molto simili a quelle indossate dal cantante, ma molte sono già finite in vendita su Vinted. È un gesto che ha sorpreso, anche se qualcuno ha già approfittato per venderle a prezzi più alti.

Il rapper portoricano, all’indomani dello show, ha voluto soprendere i dipendenti dell’headquarter di Zara a La Coruña, in Spagna, proprio dove è stato creato su misura il suo outfit per l’esibizione, regalando a ognuno di essi una maglietta simile a quella indossata da lui durante l’half time. Ovvero: una T-shirt over color panna, caratterizzata da numero 64 che, pare, sia un omaggio all'anno di nascita della madre, ma anche, secondo altri, al numero di maglia che suo zio aveva quando giocava nella squadra di football americano, e dalla scritta «Ocasio» sul retro, ovvero il suo cognome - lui all'anagrafe è infatti Benito Antonio Martínez Ocasio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Bad Bunny ha regalato ai dipendenti di Zara magliette simili alla sua per ringraziarli. Ma molte sono già su Vinted

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha sorpreso tutti.

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

