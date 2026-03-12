Un’azienda di Venezia, Invescloud, filiale americana con sede a Marghera, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 37 dipendenti. Tra loro ci sono 29 impiegati, 7 quadri e un dirigente. La decisione si basa sull’intenzione di sostituire il lavoro umano con l’intelligenza artificiale, che dovrebbe gestire tutte le funzioni dell’azienda.

Un’altra azienda ha deciso di adottare l’intelligenza artificiale per fare a meno del personale. Si tratta di Invescloud, filiale Usa con sede italiana a Marghera, che ha iniziato una procedura di licenziamento totale per 37 persone, in cui sono coinvolti 29 impiegati, 7 quadri e un dirigente. La notizia è stata riportata inizialmente da La Nuova Venezia, che ha precisato come la notizia della liquidazione collettiva sia stata inviata prima alle associazioni sindacali e a quelle di categoria, tra cui Federmeccanica e Confindustria Veneto Est, per poi giungere ai diretti interessati. Nella lettera, l’azienda illustra senza mezzi termini una trasformazione organizzativa connessa all’evoluzione tecnologica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Farà tutto l’Intelligenza artificiale, non ci servite più”: licenziati 37 dipendenti di un’azienda di Venezia

