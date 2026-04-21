Sangalli licenziati delegati sindacali | Fatti pedinare dall’azienda

Nelle ultime settimane, nella zona di Monza e Sesto San Giovanni, sono stati licenziati alcuni delegati sindacali da parte di Sangalli, azienda operante nel settore dei servizi di igiene ambientale e spazzamento. La decisione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori, che hanno segnalato di essere stati pedinati dall’azienda durante le attività quotidiane. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra la società e i suoi dipendenti.

Ancora licenziamenti in Brianza. Stavolta nei cantieri di Monza – e della vicina Sesto San Giovanni – ad opera della Sangalli, azienda che si occupa dei servizi di igiene ambientale e spazzamento.L’azienda, stando a quanto denuncia il sindacato Confederazione unitaria di base (Cub) avrebbe.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Addetti della logistica in sciopero. Sospesi quattro delegati Si.Cobas: "L’azienda ritiri i procedimenti"Mattinata di mobilitazione davanti ai cancelli della logistica che serve il colosso dell’abbigliamento H&M. Phishing in azienda, si può essere licenziati per un errore via e-mailLe truffe informatiche rappresentano una minaccia costante per chiunque utilizzi il web.