Dinosauri fantasma | scoperto il misterioso antenato degli iguanodonti

Un team internazionale di ricercatori ha identificato un antico antenato degli iguanodonti, chiamato “dinosauro fantasma”, che risale a circa 186 milioni di anni fa. La scoperta è stata possibile grazie all’analisi di fossili e dati paleontologici provenienti da diverse parti del mondo. Questa nuova linea evolutiva permette di approfondire le origini di uno dei gruppi di dinosauri più noti e diffusi nel Cretaceo.