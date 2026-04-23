Dinosauri fantasma | scoperto il misterioso antenato degli iguanodonti
Un team internazionale di ricercatori ha identificato un antico antenato degli iguanodonti, chiamato “dinosauro fantasma”, che risale a circa 186 milioni di anni fa. La scoperta è stata possibile grazie all’analisi di fossili e dati paleontologici provenienti da diverse parti del mondo. Questa nuova linea evolutiva permette di approfondire le origini di uno dei gruppi di dinosauri più noti e diffusi nel Cretaceo.
? Cosa sapere Studio internazionale identifica linea evolutiva fantasma degli iguanodonti risalente a 186 milioni di anni fa.. Nuove evidenze anatomiche degli Ouranosauria europei riscrivono la cronologia degli erbivori del Giurassico.. Oltre 186 milioni di anni fa, nel periodo compreso tra il Giurassico inferiore e quello medio, apparvero i primi iguanodonti, secondo quanto emerge da un nuovo studio internazionale che riscrive la cronologia degli erbivori preistorici. I ricercatori hanno messo in luce una realtà paleontologica precedentemente invisibile, individuando l’esistenza di una linea evolutiva definita fantasma, ovvero un lungo tratto di storia biologica che deve essersi sviluppato nonostante la mancanza di resti fossili certi fino a questo momento.🔗 Leggi su Ameve.eu
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