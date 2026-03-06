Incredibile ritrovamento in Russia | scoperto gioco da tavolo del 4.000 aC in un corredo funerario È il più antico antenato degli scacchi

In Russia, all’interno di un tumulo funerario chiamato Aglitsky I, è stato scoperto un antico gioco da tavolo risalente al 4.000 a.C. Si tratta del più antico esempio conosciuto che possa aver influenzato lo sviluppo degli scacchi. Il ritrovamento riguarda un manufatto inserito in un contesto funerario, appartenente a un sito archeologico di rilevanza nella regione meridionale del paese.

Roma, 6 marzo 2026 – Non proprio il padre degli scacchi, ma certo un suo antichissimo antenato: all’interno del tumulo funerario Aglitsky I, un importante sito archeologico della Russia meridionale, è stato rinvenuto un antico gioco da tavolo risalente al 4.000 a.C. circa. L’inusuale reperto era stato deposto accanto ai resti di una persona sepolta in posizione rannicchiata sul fianco destro, insieme ad altri oggetti di corredo funerario: due vasi di ceramica dal fondo appuntito, due nuclei di selce e uno strumento di pietra. Una scacchiera particolare L’elemento più importante è una scacchiera dalla struttura particolare: il piano di gioco... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incredibile ritrovamento in Russia: scoperto gioco da tavolo del 4.000 a.C. in un corredo funerario. È il più antico antenato degli scacchi

