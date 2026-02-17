Tutte le forme di vita hanno un antenato comune ma nei nostri geni c' è la traccia di qualcosa di ancora più antico e misterioso

Gli scienziati hanno scoperto che, oltre a condividere un antenato comune, i nostri geni conservano tracce di qualcosa ancora più antico e misterioso. Questo elemento si trova in ogni organismo vivente, dalle sequoie giganti ai batteri microscopici, e testimonia un legame profondo tra tutte le forme di vita sulla Terra. Recenti analisi genetiche hanno rivelato sequenze che risalgono a epoche molto remote, lasciando intuire un passato ancora in parte sconosciuto.

Si chiama Luca, è vissuto circa 4,2 miliardi di anni fa e portiano parte del suo Dna nel nostro genoma. Ma nei suoi geni c'era ancora più antico. E ora abbiamo l'opportunità di scoprire i misteri più profondi dell'evoluzione Che siano sequoie giganti, esseri umani o microscopici batteri, ogni forma di vita che oggi abita la Terra condivide un unico, enigmatico antenato. Viene chiamato affettuosamente Luca, acronimo di last universal common ancestor, ed è vissuto circa 4,2 miliardi di anni fa in un ecosistema primordiale, su una Terra per noi oggi irriconoscibile.