Dinamo Gorizia | Tomasi resta in panchina per blindare il progetto

La Dinamo Gorizia ha annunciato che Gigi Tomasi continuerà a essere l'allenatore della squadra anche nella prossima stagione. Dopo quattro anni alla guida, il club ha deciso di rinnovare il contratto del tecnico per mantenere stabile il progetto sportivo. La decisione mira a garantire continuità e stabilità alla squadra in vista degli impegni futuri.

? Cosa sapere La Dinamo Gorizia conferma Gigi Tomasi alla guida tecnica per la prossima stagione.. Il rinnovo del tecnico dopo quattro anni garantisce continuità al progetto sportivo bianconero.. La Dinamo Gorizia ha ufficializzato stamattina, il 23 aprile 2026, la permanenza di Gigi Tomasi alla guida tecnica della squadra per la prossima stagione sportiva, consolidando un legame che dura ormai da quattro anni. La decisione della società punta a mantenere intatta quella stabilità che ha permesso al club di raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati durante l’ultimo quadriennio. Il rinnovo non rappresenta solo una scelta tattica legata ai risultati sul campo, ma è il frutto di un lavoro iniziato molto tempo fa tra le mura del club.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dinamo Gorizia: Tomasi resta in panchina per blindare il progetto Notizie correlate Leggi anche: L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini: svolta in panchina e nuovo progetto "Hub di prossimità", il progetto è pronto: incontro pubblico per blindare i fondi regionaliNel dettaglio, così come stabilito dalla Legge regionale Emilia-Romagna 3 ottobre 2023, n. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dinamo Gorizia, Gigi Tomasi coach anche nella prossima stagione; Serie B Interregionale, Dinamo Gorizia inarrestabile: corsara a Reggio Emilia; Dinamo Gorizia e coach Tomasi ancora insieme: annunciato il rinnovo; Dinamo Gorizia, i risultati del fine settimana delle giovanili. Dinamo Gorizia, coach Tomasi: All’altezza del grande entusiasmo che ci circondaUna serata indimenticabile. È questo quello che si è visto venerdì sera al PalaBigot, dove la Dinamo Gorizia ha battuto di solo un punto la capolista Ozzano dopo una gara letteralmente infuocata. Due ... msn.com https://www.romagnasport.com/news/rebasket2000-reggio-emilia-8211-dinamo-gorizia-62-69 - facebook.com facebook