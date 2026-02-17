L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini | svolta in panchina e nuovo progetto

L’Avellino ha scelto Davide Ballardini come nuovo allenatore dopo aver esaminato diverse opzioni. La decisione è stata presa nelle ultime ore, quando il club ha siglato l’accordo con l’allenatore ravennate, lasciando da parte l’idea di affidare la squadra a Guido Pagliuca, che era in testa alle preferenze. La società ha anche deciso di puntare su un progetto diverso, puntando sulla sua esperienza e sul suo stile di gioco.

L'Avellino cambia guida tecnica e affida la panchina a Davide Ballardini. La decisione è maturata nelle ultime ore, quando il presidente D'Agostino e il direttore sportivo Aiello hanno chiuso l'accordo con l'allenatore ravennate, superando l'ipotesi che portava a Guido Pagliuca, tornato in pole position nella serata precedente. Ballardini, classe 1964, torna in Serie B dopo l'esperienza alla guida della US Cremonese nella stagione 202324, conclusa dopo undici partite. Il suo curriculum racconta però soprattutto un lungo percorso in Serie A: 289 panchine nella massima categoria, distribuite in una carriera iniziata oltre vent'anni fa.