Hub di prossimità il progetto è pronto | incontro pubblico per blindare i fondi regionali

Il progetto dell’Hub di prossimità di Bertinoro si avvicina alla fase conclusiva e sarà presentato pubblicamente martedì 17 marzo alle 14 nella Sala Quadri. All’incontro partecipano l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria, le attività economiche locali, i produttori e le aziende della zona. L’obiettivo è discutere i dettagli del progetto e garantire il finanziamento regionale.

Nel dettaglio, così come stabilito dalla Legge regionale Emilia-Romagna 3 ottobre 2023, n. 12, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di presentare le linee strategiche del progetto frutto del percorso strutturato e partecipato promosso dall'Amministrazione comunale, “Verso un Hub per Bertinoro”. All’incontro saranno presenti il sindaco Filippo Scogli, gli assessori nonché i rappresentanti delle Associazioni di categoria – Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Cna – e Officina Meme Architetti srl – che ha curato il coordinamento tecnico e la gestione del processo, avvalendosi della collaborazione di Il Palloncino Rosso Aps per le attività di partecipazione e facilitazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

