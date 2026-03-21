Gasperini-Roma possibile addio a fine stagione | la situazione in casa giallorossa | CM

Il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano da Roma. La situazione in casa giallorossa si è complicata dopo la sconfitta in Europa League contro il Bologna. La squadra sta affrontando momenti difficili e si valuta la possibilità di un addio alla fine della stagione. La dirigenza sta monitorando la situazione e prende decisioni in base ai risultati delle prossime partite.

Il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano da Roma. La situazione in casa giallorossa non è delle migliori dopo il ko in Europa League per opera del Bologna e si potrebbe arrivare ad una separazione. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano dalla capitale. Gli ultimi risultati hanno complicato la stagione giallorossa con la formazione capitolina che è stata eliminata dall’Europa League ed ha perso partite fondamentali nella corsa alla Champions League. Come per tutti gli altri allenatori, il destino di Gian Piero Gasperini è legato ai risultati con la situazione che potrebbe cambiare nel caso in cui la Roma dovesse chiudere al meglio la stagione in corso, riuscendo a centrare il quarto posto in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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