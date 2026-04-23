Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni all’interno del settore tecnico di una squadra di calcio, con scambi di opinioni e frizioni tra i rispettivi allenatori. La situazione ha portato a un clima sempre più acceso, con voci di possibili dimissioni imminenti di uno dei due professionisti coinvolti. Le tensioni sono esplose dopo un confronto tra i due, che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei media sportivi.

Clima sempre più teso nel mondo giallorosso, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le frizioni interne e gli scambi indiretti di vedute tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Un confronto mai del tutto esplicito ma percepito come costante sullo sfondo delle scelte tecniche e dirigenziali. La sensazione, nell’ambiente della Roma, è quella di una progressiva distanza tra le varie anime del progetto sportivo. Le ultime ore hanno però aggiunto un elemento inatteso, un vero e proprio colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri interni del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la AS Roma e Claudio Ranieri sarebbero ormai prossimi alla separazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dimissioni imminenti”. Roma, clamoroso dopo lo scontro Gasperini-Ranieri: l’annuncio

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