Dimartino all’alba di Cesenatico | il ritorno solista sulla spiaggia

Domenica 9 agosto all'alba, sulla spiaggia di Cesenatico, si terrà un concerto gratuito del cantautore che torna a esibirsi dopo sette anni di pausa. L'evento rappresenta il debutto del suo nuovo album in veste solista, attirando l'attenzione di appassionati e curiosi. La performance si svolgerà all'aperto, in un momento particolarmente suggestivo, e sarà l'occasione per ascoltare le nuove canzoni in un contesto naturale.

? Cosa sapere Dimartino suona il nuovo album a Cesenatico domenica 9 agosto all'alba.. L'evento gratuito segna il ritorno del cantautore dopo sette anni di assenza.. Dimartino porterà le note del suo nuovo album sulla sabbia di Cesenatico la mattina di domenica 9 agosto, in un appuntamento unico per l’intera Romagna che coinvolge l’associazione Retro Pop Live e l’amministrazione comunale. Il concerto, inserito nel programma della rassegna denominata Concerti all’alba, si terrà nell’area della spiaggia libera situata proprio di fronte a piazza Andrea Costa. L’evento è previsto con ingresso gratuito e segnerà il ritorno del cantautore palermitano alla dimensione solista dopo un intervallo di sette anni dal precedente disco intitolato Afrodite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dimartino all’alba di Cesenatico: il ritorno solista sulla spiaggia Notizie correlate La Romagna si prepara a una ricca stagione di concerti: a Cesenatico il live all'alba di DimartinoProsegue la collaborazione tra l’associazione Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico nel segno della musica dal vivo, con un evento speciale: alle... Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggiaLa spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sopravènto, dal 15 al 17 maggio la terza edizione del festival diretto da Colapesce e Dimartino; SOPRAVÈNTO: LA III EDIZIONE A FANO DAL 15 AL 17 MAGGIO; Sopravènto Festival 2026: date, line up e biglietti a Fano; Il vento soffia sulla musica. Dal 15 al 17 maggio a Fano torna il festival diretto dal duo Colapesce-Dimartino. Dimartino in concerto all’alba a Cesenatico: info e data 2026L’atteso concerto all'alba di Dimartino a Cesenatico il 9 agosto 2026. Un evento gratuito sulla spiaggia libera di Piazza Andrea Costa. livingcesenatico.it Il vento soffia sulla musica. Dal 15 al 17 maggio a Fano torna il festival diretto dal duo Colapesce-DimartinoLa musica e il mare si fondono nel festival Sopravènto che torna a Fano con la sua terza edizione dal 15 al 17 aggio, con la direzione artistica ... msn.com Dimartino 26 Luglio 2026 Modica(Rg) 19 Dicembre 2026 PalermoAuditorium Teatro Golden - facebook.com facebook