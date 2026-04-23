Diffusa l'ultima intervista di Hulk Hogan | era devastato dal dolore fisico prendeva fentanil h24

Nella sua ultima intervista, registrata per un documentario in arrivo su Netflix, Hulk Hogan ha parlato apertamente del dolore fisico che lo ha colpito negli ultimi anni. Ha spiegato di aver assunto costantemente fentanil, arrivando a prenderlo tutto il giorno. La testimonianza si concentra sulla sua dipendenza da questo farmaco, senza introdurre altre considerazioni o opinioni.

Nella sua ultima intervista per il documentario in uscita su Netflix, Hulk Hogan ha svelato la sua dipendenza assoluta da fentanil negli ultimi anni della sua vita.🔗 Leggi su Fanpage.it HULK HOGAN: REAL AMERICAN (2026) | Trailer sub ita della docuserie sul mito del wrestling | NETFLIX Notizie correlate La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler. Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della morte; Hulk Hogan, tutto sulla docuserie di Netflix che omaggia la leggenda del wrestling; WWE | Il minutaggio dei match a Wrestlemania sotto accusa sempre meno spazio al wrestling. La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler ... fanpage.it Le confessioni di Hulk Hogan: Il divorzio mi ha distrutto. Ero in bagno con una pistola in boccaNel documentario Netflix emergono i lati più oscuri della vita del campione di wrestling: dal divorzio devastante alla rinascita, fino all’ultima intervista organizzata con Donald Trump ... quotidiano.net La TNA è stata un'ancora di salvezza per Hulk Hogan - facebook.com facebook