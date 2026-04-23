Martedì scorso, in un evento che si è svolto prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi, si sono incontrate le bandiere italiana e keniana. La visita ha portato alla firma di un nuovo accordo strategico tra i due paesi. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione nei settori della difesa, della tecnologia e del promozione commerciale. La firma rappresenta un passo ufficiale verso un rapporto più stretto tra Italia e Kenya.

Martedì scorso al Quirinale prima e a Palazzo Chigi poi, accanto alla bandiera italiana ha sventolato quella keniana. Da Nairobi, nella capitale è arrivato il presidente keniano William Ruto per un incontro ad alti livelli che da tempo nella storia delle relazioni tra i due Paesi non aveva luogo. L’occasione è stata piuttosto importante: Italia e Kenya infatti hanno sottoscritto un piano di azione triennale che equivale a un accordo di partenariato tra le due parti. Un’intesa quasi inedita, seppur i rapporti tra Roma e Nairobi siano intensi da diverso tempo. Per l’Italia si tratta di un passo non secondario: l’Africa, anche dalla prospettiva della nostra penisola, non può limitarsi a quella affacciata sul Mediterraneo e non può essere unicamente quella sahariana e immediatamente sub-sahariana.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Difesa, tecnologia, commercio: perché l’Italia ha scelto il Kenya per un nuovo patto strategico

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