Dual Use | perché il settore cresce in Italia tra difesa tecnologia e nuove regole

Il settore dei prodotti dual use in Italia sta registrando un rapido incremento, trainato dall’aumento degli investimenti nel settore della difesa e dalla riconversione industriale. Questa crescita coinvolge aziende e tecnologie che trovano applicazioni sia militari che civili, contribuendo a un mercato in espansione. Le nuove regole e normative stanno influenzando anche lo sviluppo e la regolamentazione di questo comparto.

Il mercato dei prodotti dual use è in forte crescita tra aumento degli investimenti nella difesa e riconversione industriale. Quali regole si applicano e quali opportunità si aprono per l'industria italiana?