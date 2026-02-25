Chi è Camilla Ardenzi e perchè ha scelto proprio Eternità | il patto con nonna Ornella prima di morire

Dietro l’esibizione di stasera si nasconde un segreto di famiglia che lega fortemente Camilla Ardenzi alla nonna Ornella Vanoni: ecco perché porterà all’Ariston proprio quella canzone. Stasera, quando Camilla Ardenzi salirà sul palco di Sanremo 2026, non lo farà solo per ricordare la nonna: c’è una ragione molto più forte e specifica dietro la scelta del brano “Eternità”. Non è una canzone scelta a caso dal catalogo immenso di Ornella: è il brano che rappresenta uno dei momenti più chiacchierati della sua vita privata e professionale. Il patto segreto tra le due donne riguarda l’eredità della nota cantante milanese venuta a mancare pochi mesi fa e che rimette al centro della scena un fatto ‘insabbiato’ dalla cronaca musicale per anni e che molti non conoscono. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

