Difendiamola insieme | la protesta della Nord tra le ipotesi anche una grande manifestazione pubblica

In diverse città del Nord, sono iniziate iniziative di protesta contro il trasferimento di una squadra di calcio a Roma. La prima azione è stata una coreografia in piazza, accompagnata dallo slogan della campagna. Successivamente, sono stati affissi manifesti per evidenziare il movimento. Tra le ipotesi, si valuta anche una manifestazione pubblica di grandi dimensioni per attirare l’attenzione sulla vicenda.

Il primo passo è stato la coreografia contro Brescia necessaria a lanciare lo slogan della campagna. Poi sono stati affissi i manifesti, per rompere il silenzio sul trasferimento del titolo a Roma. “Adesso siamo arrivati in qualche strada. Vogliamo arrivare ovunque: in ogni bar, in ogni ufficio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Gemellaggio Curva Nord Inter e Lazio | Uniti fuori da San Siro , 09/11/2025 Notizie correlate Don Lemon, ex giornalista della Cnn, arrestato per una manifestazione di protesta in MinnesotaABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto durante una manifestazione contro le politiche sull’immigrazione Don Lemon, ex anchorman della Cnn, è stato... Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta...