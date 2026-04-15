Sabato a Milano si terrà una manifestazione pubblica promossa dal centrodestra, con partecipanti che arriveranno anche con trattori e motociclisti. L’evento si svolgerà in piazza Duomo e si presenta come una delle prime grandi iniziative di questa area politica dopo la sconfitta al referendum. La manifestazione è annunciata come pacifica e coinvolgerà cittadini e rappresentanti politici della coalizione.

Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al referendum. Ci siamo e saremo tanti, colorati e determinati. Vogliamo che la commissione Ue permetta al governo di aiutare gli italiani”. È quanto ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante una conferenza stampa in via Bellerio a Milano. “Tutte le polemiche sul Remigration summit, razzismo e islamofobia sono isteria della sinistra, non sarà nulla di tutto ciò - ha spiegato -. Sarà una piazza per la pace e per un'idea di Europa diversa da quella governata da von der Leyen, fondata su lavoro, pace e sicurezza”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”

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Una raccolta di contenuti

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