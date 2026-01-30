Don Lemon ex giornalista della Cnn arrestato per una manifestazione di protesta in Minnesota

Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato durante una protesta a St. Paul, Minnesota. Lemon partecipava a un sit-in contro le politiche sull’immigrazione e è stato fermato dalle forze dell’ordine lo scorso 18 gennaio. L’arresto ha fatto scalpore, anche perché Lemon è una figura molto nota nel mondo dell’informazione. Ora si trova davanti a un procedimento che potrebbe portarlo in tribunale.

L'arresto durante una manifestazione contro le politiche sull'immigrazione. Don Lemon, ex anchorman della Cnn, è stato arrestato per il suo coinvolgimento in una protesta avvenuta lo scorso 18 gennaio a St. Paul, in Minnesota. La manifestazione, organizzata da attivisti contrari alle politiche migratorie dell'amministrazione Trump, ha visto un gruppo di persone fare irruzione in una chiesa e interrompere una funzione religiosa. Secondo quanto emerso, Lemon si trovava sul posto esclusivamente per documentare gli eventi in qualità di giornalista. Durante la protesta, i manifestanti sono entrati nella Cities Church, guidata da un pastore accusato di avere legami con l'Ice, l'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane.

