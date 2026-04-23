Didattica e intelligenza artificiale | 14 atenei in rete con Alma la Federico II capofila

Quattordici università italiane collaborano con il progetto Alma, con la Federico II come coordinatrice. La diffusione dell’intelligenza artificiale nel settore educativo ha portato alla ribalta questioni irrisolte da tempo, legate alle modalità di insegnamento e apprendimento. Secondo alcune analisi, la vera difficoltà non riguarda le tecnologie, ma le motivazioni degli studenti e del personale coinvolto. La discussione si concentra sugli aspetti pratici di questa integrazione, senza invocare soluzioni immediate.

L’Ai mette in luce i vecchi problemi dell’educazione che abbiamo sempre avuto e spesso ignorato. La crisi reale non è tecnologica, ma motivazionale. La didattica tradizionale, basata su lezioni frontali, non favorisce crescita, autonomia e connessione con una comunità di riferimento e quindi non stimola l’autodeterminazione dello studente. Così Eric Mazur, docente di fisica applicata ad Harvard, innovatore e tra i pionieri della flipped classroom, intervenuto in collegamento al convegno internazionale Rethinking the University in the age of artificial intelligence, ospitato all’Università di Padova il 22 e 23 aprile. Nessuna persona sana di mente comprerebbe una tessera di palestra per mandare un robot ad allenarsi al proprio posto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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