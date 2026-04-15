Intelligenza Artificiale e infrastrutture | via al corso progettato da Federico II Fastweb e Vodafone

A Napoli è stato avviato un nuovo percorso formativo dedicato all'intelligenza artificiale applicata alle infrastrutture di rete, promosso dalla 5G Academy in collaborazione con Federico II, Fastweb e Vodafone. Il corso fa parte di un ampliamento dell'offerta educativa della piattaforma e si focalizza sull'integrazione delle tecnologie AI nel settore delle reti e delle comunicazioni. La formazione si rivolge a professionisti e studenti interessati a approfondire le tematiche legate alle innovazioni tecnologiche nel campo delle reti.

La 5G Academy amplia la propria offerta formativa e lancia a Napoli un nuovo percorso interamente dedicato all’intelligenza artificiale applicata alle infrastrutture di rete. Il programma, intitolato “AI-Native Networks: Engineering the Infrastructure of the AI Era”, è stato co-progettato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II insieme a Fastweb + Vodafone ed è rivolto a studenti e giovani laureati in discipline STEM. Il bando di selezione per l’edizione 2026 è già disponibile online. L’obiettivo è formare figure capaci di operare su reti digitali sempre più autonome, efficienti e scalabili, in un contesto in cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale è destinata a cambiare radicalmente architettura e gestione delle infrastrutture.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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