Rapporto Lombardia 2025 | aule con meno alunni la didattica guarda a Intelligenza Artificiale e ITS
Il Rapporto Lombardia 2025 rivela che il calo demografico ha portato a una diminuzione di oltre 110.000 studenti in dieci anni. La causa principale è la diminuzione delle nascite e l’emigrazione di giovani. Le scuole si adattano, riducendo il numero di alunni per classe e puntando su tecnologie come l’Intelligenza Artificiale. La situazione si riflette anche nell’apertura di nuovi centri di formazione tecnica superiore. I dati indicano una trasformazione significativa nel sistema scolastico regionale.
Il Rapporto Lombardia 2025 certifica un grave calo demografico, stimando centodiecimila alunni persi in dieci anni. La scuola risponde affidandosi all'Intelligenza Artificiale per rinnovare la didattica e rilanciando gli ITS, percorsi capaci di garantire una sicura occupazione e competenze digitali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
