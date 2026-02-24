Rapporto Lombardia 2025 | aule con meno alunni la didattica guarda a Intelligenza Artificiale e ITS

Il Rapporto Lombardia 2025 rivela che il calo demografico ha portato a una diminuzione di oltre 110.000 studenti in dieci anni. La causa principale è la diminuzione delle nascite e l’emigrazione di giovani. Le scuole si adattano, riducendo il numero di alunni per classe e puntando su tecnologie come l’Intelligenza Artificiale. La situazione si riflette anche nell’apertura di nuovi centri di formazione tecnica superiore. I dati indicano una trasformazione significativa nel sistema scolastico regionale.